"Наш край" закликає звільнити чиновників, які блокують децентралізацію

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

"Наш край" закликає звільнити 99 голів РДА

"Наш край" закликає звільнити 99 голів райдержадміністрацій, де гальмується реформа децентралізації, і провести наступні вибори в ОТГ разом з президентськими і парламентськими. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нашого краю".

Він зазначив, що території, де блокується децентралізація, помітно відстають у соціально-економічному розвитку від об'єднаних територіальних громад.

"В об'єднаних територіальних громадах істотно вище динаміка зростання власних доходів на одного жителя, надходжень місцевих податків і зборів. В ОТГ будують дороги, лікарні, садочки, школи, центри надання адміністративних послуг. Це підтверджує правильність курсу на децентралізацію і створення об'єднаних громад, і партія "Наш край" бере в цьому активну участь. У той же час блокування децентралізації на окремих територіях виглядає злочином перед людьми", – сказав Шахов.

Нардеп вважає, що голів районних державних адміністрацій, де блокується децентралізація, слід звільняти з посад.

"Карта децентралізації України сьогодні виглядає, як решето. Окремі регіони вкриті ЗТВ. Де їх мало, а десь і зовсім немає. У 99 районах – ніякої ОТО! І так процес децентралізації свідомо гальмують окремі чиновники, які сидять на фінансових потоках і не хочуть втрачати їх. Таких голів районних державних адміністрацій треба негайно звільняти", – зазначив Шахов.

Він закликав владу вжити заходів для прискорення децентралізації.

"Перше, слід провести вибори в майбутніх ОТГ разом з виборами президента і парламенту. Це заощадить кошти та організаційні ресурси. По-друге, необхідно визначити кінцевий термін завершення реформи децентралізації, що мобілізує здорові реформаторські сили. По-третє, ввести персональну відповідальність чиновників за гальмування або бездіяльність у реформі децентралізації", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, на 23 грудня цього року були призначені вибори в 125 новостворених об'єднаних територіальних громадах. Однак через введення воєнного стану в 10 областях вибори будуть проведені після завершення особливого правового режиму. В Україні вже сформовані 874 ОТГ. Найбільше У Дніпропетровській області (62), Житомирській (47) і Запорізькій (44). Найменше – в Закарпатській області (6). Доходи місцевих бюджетів за 11 місяців цього року зросли на 39 млрд грн (на 22,5%) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склали 212,5 5 млрд грн.