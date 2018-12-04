"Наш край" призывает немедленно возобновить продажу ж/д билетов на праздники

Фото: Сергей Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов требует уволить виновных в коллапсе

"Наш край" требует от "Укрзализныци" немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период. Об этом заявил народный депутат от партии Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он назвал приостановку предварительной продажи билетов "беспрецедентным произволом чиновников".

"Сотни тысяч украинцев несколько недель ждут, когда чиновники от "Укрзализныци" разблокируют систему предварительной продажи билетов. Люди отменяют планы на Новый год и Рождество, переносят отпуска, посещение родителей и родственников. "Наш край" требует от "Укрзализныци" немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период", – сказал Шахов.

Нардеп возмущен, что попрание интересов пассажиров произошло из-за подготовки к запуску железнодорожного "экспресса для избранных".

"Железная дорога одним махом испортила новогодние праздники украинцам, чтобы запустить дизельный рельсовый автобус в аэропорт "Борисполь" – такой себе "экспресс для избранных". То есть руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" не до интересов простых людей. Для них главное – отчитаться перед начальством", – считает Шахов.

"Наш край" считает, что руководство Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" следует уволить за неспособность организовать работу железной дороги.

"Чиновники с "аэропортным мышлением", которые не ездят в поездах, разрушают железную дорогу. Вместо этого новое руководство должно представить план реформирования, который преодолеет многомиллиардную коррупцию на железной дороге", – резюмировал Шахов.

Напомним, "Укрзализныця" вначале не продавала билеты на поезда, отправляющиеся с 9 декабря. Впоследствии – после 20 декабря.