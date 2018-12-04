"Наш край" закликає негайно відновити продаж залізничних квитків на свята

Фото: Сергій Шахов (facebook.com sergey shakhov public)

Шахов вимагає звільнити винних у колапсі

"Наш край" вимагає від "Укрзалізниці" негайно почати продаж залізничних квитків на новорічно-різдвяний період. Про це заявив народний депутат від партії Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він назвав призупинку попереднього продажу квитків "безпрецедентним свавіллям чиновників".

"Сотні тисяч українців кілька тижнів чекають, коли чиновники від "Укрзалізниці" розблокують систему попереднього продажу квитків. Люди скасовують плани на Новий рік і Різдво, переносять відпустки, відвідування батьків і родичів. "Наш край" вимагає від "Укрзалізниці" негайно почати продаж залізничних квитків на новорічно-різдвяний період", – сказав Шахов.

Нардеп обурений, що нехтування інтересів пасажирів сталося через підготовку до запуску залізничного "експресу для обраних".

"Залізниця одним махом зіпсувала новорічні свята українцям, щоб запустити дизельний рейковий автобус в аеропорт "Бориспіль" – такий собі "експрес для обраних". Тобто керівництву Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" не до інтересів простих людей. Для них головне – відзвітувати перед начальством", – вважає Шахов.

"Наш край" вважає, що керівництво Міністерства інфраструктури та "Укрзалізниці" слід звільнити за нездатність організувати роботу залізниці.

"Чиновники з "аеропортним мисленням", які не їздять в поїздах, руйнують залізницю. Замість цього нове керівництво має представити план реформування, який подолає багатомільярдну корупцію на залізниці", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" спочатку не продавала квитки на поїзди, що відправляються з 9 грудня. Згодом – після 20 грудня.