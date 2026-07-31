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Населення зросло на 50% за добу: що відбувається в іспанській Сеуті через "штурм" мігрантів

14:05 31.07.2026 Пт
3 хв
Десятки тисяч мігрантів прорвали кордон Марокко з Іспанією
aimg Тетяна Степанова
Фото: кордон Марокко з Іспанією прорвали десятки тисяч мігрантів (Getty Images)

Іспанське місто Сеута (автономний анклав у Північній Африці) переживає найбільшу міграційну кризу за останні роки. За добу з Марокко до Сеути нелегально в'їхало до 50 тисяч мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Головне:

  • Ситуація в Сеуті напружена. За останню добу до іспанського анклаву могли нелегально потрапити до 50 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Залучено армійські підрозділи для підтримки порядку.
  • Кількість жертв зростає. Наразі підтверджено загибель щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися території Іспанії вплив з Марокко.
  • Вже є реакція та відповідні дії влади. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес терміново вирушив до Сеути для оцінки ситуації на місці. Поліція оточила центр міста, щоб звільнити вулиці для його приїзду.
  • Ситуація в Мелільї. У сусідньому іспанському анклаві Мелілья також зафіксовано спробу прориву кордону.
  • Реакція ЄС. Фінляндія та Італія вже порушили питання про можливе тимчасове виключення Іспанії з Шенгенської зони через втрату контролю над зовнішнім кордоном.

Що відбуваєтьна у Сеуті

Як повідомляється, за добу кордон Марокко з Іспанією перетнули понад 40 тисяч нелегальних мігрантів, а деякі джерела називають цифру, близьку до 50 тисяч, - це понад 50% від усього населення міста (83 600 осіб).

Серед мігрантів близько 7 тисяч неповнолітніх.

Тисячі людей, переважно молоді чоловіки, переповнили вулиці Сеути та провели ніч просто неба. Місцеві мешканці описують ситуацію як вкрай напружену. Залучено армійські підрозділи для підтримки порядку.

На кордоні з Марокко, звідти прорвалися мігранти, сталися сутички: мігранти прорвали огорожі, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися території Іспанії вплив з Марокко.

Водночас повідомляється, що частина мігрантів вже почала добровільно або за допомогою іспанських військових повертатися назад на територію Марокко через прикордонні пункти.

У сусідньому іспанському анклаві Мелілья цієї ж ночі зафіксовано спробу прориву - від 300 до 400 осіб змогли перетнути кордон.

Реакція влади Іспанії

Влада Іспанії в терміновому порядку посилює контроль над містом Сеута після прориву мігрантів.

До ексклаву направили військових на підтримку Цивільної гвардії, а прем'єр-міністр Педро Санчес і глава МВС Фернандо Гранде-Марласка вирушили до міста.

Іспанію хочуть виключити з Шенгенської зони

В Італії вже заявили, що через міграційну кризу в Сеуті уряд розглядає можливість призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією.

"Італія не буде сидіти склавши руки. Ми скликаємо відповідні органи, і після цих зустрічей ми готові втрутитися, зокрема за допомогою надзвичайних заходів для захисту наших кордонів та забезпечення безпеки наших громадян, таких як призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на дюйм у питанні нелегальної імміграції", - заявила прем'єр Італії Джорджія Мелоні.

Окрім того, глава МВС Фінляндія закликав всі країни Європи тимчасово виключити Іспанію зі Шенгенської зони через міграційну кризу в Сеуті.

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