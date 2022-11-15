Населення Землі перевищило 8 млрд людей, - ООН

У звіті ООН йдеться, що Азія та Африка забезпечили більшу частину цього зростання, тоді як внесок Європи – негативний через скорочення чисельності населення.

Найбільшим вкладником у 8-й мільярд є Індія з приростом населення на 177 мільйонів чоловік. При цьому Китай є другим - 73 млн осіб.

В ООН прогнозують, що вклад Китаю в наступний мільярд буде негативним, у зв'язку з тим, що КНР є найбільш густонаселеною країною.

Щодо України, то чисельність її населення на 2022 рік оцінюється в близько 40 млн осіб. Це 0,5% населення всього світу.

Крім того, в ООН прогнозують, що до 2037 року населення Землі перевищить 9 млрд, а вже до 2058 - 10 млрд осіб. Такий приріст є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.