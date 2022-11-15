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Население Земли превысило 8 млрд человек, - ООН

Фото: население Земли превысило 8 млрд человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Население Земли 15 ноября официально превысило 8 миллиардов человек. Больше всего людей проживает в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

В отчете ООН говорится, что Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, в то время как вклад Европы - отрицательный из-за сокращения численности населения.

Крупнейшим вкладчиком в 8-й миллиард является Индия с приростом населения на 177 миллионов человек. При этом Китай является вторым - 73 млн человек.

В ООН прогнозируют, что вклад Китая в следующий миллиард будет отрицательным, в связи с тем, что КНР является самой густонаселенной страной.

Что касается Украины, то численность ее населения на 2022 год оценивается в около 40 млн человек. Это 0,5% от населения всего мира.

Кроме того в ООН прогнозируют что к 2037 году население Земли превысит 9 млрд, а уже к 2058 - 10 млрд человек. Такой прирост является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в материале о 8-миллиардном населении Земли упомянул сотни миллионов людей, страдающих от голода, и рекордное число беженцев.

Он отметил, что если не преодолеть пропасть между имущими и неимущими, то создастся мир с населением 8 миллиардов человек, наполненный напряженностью и недоверием, кризисом и конфликтами.

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ООН