Население Земли превысило 8 млрд человек, - ООН

В отчете ООН говорится, что Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, в то время как вклад Европы - отрицательный из-за сокращения численности населения.

Крупнейшим вкладчиком в 8-й миллиард является Индия с приростом населения на 177 миллионов человек. При этом Китай является вторым - 73 млн человек.

В ООН прогнозируют, что вклад Китая в следующий миллиард будет отрицательным, в связи с тем, что КНР является самой густонаселенной страной.

Что касается Украины, то численность ее населения на 2022 год оценивается в около 40 млн человек. Это 0,5% от населения всего мира.

Кроме того в ООН прогнозируют что к 2037 году население Земли превысит 9 млрд, а уже к 2058 - 10 млрд человек. Такой прирост является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.