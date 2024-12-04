Населення України стрімко скорочується: до чого це призведе

На початку 2022 року чисельність населення України становила 42 мільйони людей. Натомість у 2024 році - 35,8 мільйонів. Проте, до 2051 року кількість українців може зменшитися аж до 25,2 мільйонів.

У зв’язку з цим, щоб запобігти демографічній кризі, у 2023 році було ухвалено законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)". Він передбачає зберігання репродуктивних клітин Захисників і Захисниць, у разі отримання поранень цієї системи органів.

Однак, якщо військовослужбовець загине, його/її клітини утилізують. Зважаючи на це, Лубінець запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції вже врахували.

За словами Лубінця, окрім цього, в межах програми медичних гарантій у 2024 році було запроваджено лікування безпліддя допоміжними репродуктивними технологіями. Зокрема, уряд уклав 20 договорів із медичними закладами. На реалізацію цієї програми спрямували 106,5 мільйонів гривень.

"В Україні варто посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства, включно зі змінами до Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - заявив Лубінець.