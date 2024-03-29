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Население Украины может сократиться до 25 млн за 26 лет, - Минсоцполитики

Пятница 29 марта 2024 18:27
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Население Украины может сократиться до 25 млн за 26 лет, - Минсоцполитики Фото: количество украинцев может уменьшиться на 11 млн до 2051 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В 2051 году население Украины может составлять 25,2 миллиона человек. Таким образом, украинцев станет меньше на 11 миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на август 2023 года численность населения составляла 36,3 миллиона человек. На подконтрольной украинским властям территории всего было 31,5 млн человек.

Но существует ряд угроз, которые могут повлиять на сокращение численности украинцев. Среди них:

  • быстрое сокращение численности населения;
  • низкий уровень рождаемости;
  • ухудшение состояния здоровья населения;
  • рост численности лиц с инвалидностью;
  • высокий уровень преждевременной смертности;
  • массовая вынужденная эмиграция населения;
  • незаконный вывоз граждан Украины за границу;
  • демографическое старение;
  • масштабное внутреннее перемещение населения.

"С учетом изложенных вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после окончания войны, численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, на 1 января 2041-го года может сократиться до 28,9 млн человек, а на 1 января 2051-го - до 25,2", - отмечают в Минсоцполитики.

Там также уточнили, что прогнозирование численности населения осложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных. Причиной этому является оккупация части территорий Украины россиянами.

Напомним, ранее демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк в интервью проекту РБК-Украина Styler рассказал, что в течение следующих 10 лет население Украины может составить около 30 млн человек.

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