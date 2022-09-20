Населення світу багатіло рекордними темпами, але 2022 року зростання сповільниться, - Credit Suiss

За даними банку, у 2021 році багатство на одного дорослого зросло на 12,7% без урахування обмінних курсів до 87 489 доларів, що є найшвидшим річним темпом, який коли-небудь зареєстрований.

Як зазначають у Credit Suisse, 2021 рік став найкращим роком для добробуту домогосподарств, чому сприяло повсюдне зростання цін на акції та сприятливе середовище, створене політикою центральних банків у 2020 році щодо зниження відсоткових ставок, але за рахунок інфляційного тиску.

Підвищення відсоткових ставок у 2022 році вже мало негативний вплив на ціни облігацій та акцій, а також, ймовірно, перешкоджатиме інвестиціям у нефінансові активи. Інфляція та вищі відсоткові ставки можуть сповільнити зростання добробуту домогосподарств у найближчому майбутньому, навіть якщо номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зростатиме щодо швидких темпів, прогнозованих цього року, вважають у банку.

"Ймовірно, ще зарано повною мірою оцінювати вплив інфляції, кризи в Україні, кризи ланцюжка поставок, але, ймовірно, ми побачимо деякі зміни у зростанні світового добробуту у 2022 році", - сказав голова ради директорів Credit Suisse Group Аксель Леманн.

За даними банку, всі регіони зробили свій внесок у зростання світового добробуту, але домінували Північна Америка та Китай, при цьому на Північну Америку припадало трохи більше половини зростання світового багатства, а на Китай - ще чверть. Навпаки, на Африку, Європу, Індію та Латинську Америку разом припадало лише 11,1% глобального зростання добробуту. Цей низький показник відображає повсюдне зниження курсу долара США у цих регіонах. У відсотковому відношенні найвищі темпи зростання були зареєстровані в Північній Америці та Китаї (близько 15%), тоді як зростання 1,5% у Європі було найнижчим серед регіонів.