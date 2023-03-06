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У населення має бути зброя. Резніков розповів про своє бачення України після перемоги

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Населення України повинно мати офіційно зареєстровану вогнепальну зброю та вмили нею користуватись. В такому випадку ворог "10 разів подумає", чи варто вторгатись у країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Ходити в тир - ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю. Потрібно завершити реформу, і офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення, звісно, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах. Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", - вважає він.

На думку Резнікова, українцям треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки нашої нації після перемоги.

"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення - це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", - каже міністр оборони.

Він додав, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад.

"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником - розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів - давай", - зазначив Резніков, додавши, що військові кафедри в Україні точно потрібні, хоча "можливо, треба думати про їхню спеціалізацію".

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