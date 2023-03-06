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У населения должно быть оружие. Резников рассказал о своем видении Украины после победы

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Население Украины должно иметь официально зарегистрированное огнестрельное оружие и умыть им пользоваться. В таком случае враг "10 раз подумает", стоит ли вторгаться в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью ЛІГА.net.

"Ходить в тир - эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием. Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов". Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", - считает он.

По мнению Резникова, украинцам нужно готовиться к изменению правового плана и в культуре поведения нашей нации после победы.

"К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не полетит в космос. Даже со всеми произведениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения - это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом, живет Швейцария", - говорит министр обороны.

Он добавил, что культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например.

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженные работы. Дальше учится на кого, хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком - развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов - давай", - отметил Резников, добавив, что военные кафедры в Украине точно нужны, хотя "возможно, нужно думать об их специализации".

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