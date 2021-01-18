Население Украины увеличило потребление электроэнергии за кризисный 2020 год

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По данным компании, население Украины увеличило потребление электроэнергии по 2020 год на 3,4% до 36,4 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 35,2 млрд кВт∙ч).

В то же время промышленность сократила потребление электроэнергии на 3,8% до 49,2 млрд кВт∙ч (в 2019 году - 51,2 млрд кВт∙ч).

Больше всего сократилось потребление машиностроительной отраслью (-14,7%), транспортом (-13,4%), коммунальными предприятиями (-5,9%), металлургией (-5,5%) и топливной промышленностью (-5%).

В 2020 году наибольший рост электропотребления в сравнении с прошлым годом в процентном выражении продемонстрировали химическая и нефтехимическая промышленность (+10,6%), производство строительных материалов (+3%) и сільгоспспоживачі (+2,8%).

Напомним, по данным Госстата, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч,

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.