Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН

По данным организации, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

Среди основных причин сокращения численности населения в Украине:

низкий коэффициент рождаемости,

высокий уровень смертности,

постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в справке.

Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии, что нагружает государственный бюджет, сообщили в ООН.

В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему.

Какая численность населения Украины сейчас

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.