Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН

За даними організації, щоб стати демографічно стійкою країною, Україні потрібна широкомасштабна та комплексна стратегія.

Серед основних причин скорочення чисельності населення в Україні є:

низький коефіцієнт народжуваності,

високий рівень смертності,

постійний ріст масштабів зовнішньої міграції.

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 млн до 2050 року. Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку", - йдеться в довідці.

Населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, зокрема, більш як п’ята частина населення старша за 60 років. Це є причиною зростання видатків на охорону здоров’я та пенсії, що навантажує державний бюджет, повідомили в ООН.

Водночас в ООН пояснюють, що саме по собі скорочення населення не є проблемою, але важливими є рівень та якість життя людей. Тож українська влада має забезпечувати розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей - через політично та фінансово стабільну систему.

Яка чисельність населення України зараз

За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.