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Население Украины сократится до 22 млн к концу века, - ученые НАН

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 09:01
Население Украины сократится до 22 млн к концу века, - ученые НАН Фото: ученые прогнозируют значительное сокращение населения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, что население Украины значительно сократится к концу века. Путей остановки этого процесса не видят.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение НАН.

"К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса", - говорится в прогнозе.

Этот процесс, сообщили ученые, присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов.

"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора", - говорится в сообщении.

Какая численность населения Украины сейчас

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

Напомним, недавно в ООН сообщили, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн.

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