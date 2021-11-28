ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 11:30
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН Фото: в ООН прогнозируют значительное сокращение населения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. К 2050 году оно уменьшится до 35 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на доклад ООН.

По данным организации, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

Среди основных причин сокращения численности населения в Украине:

  • низкий коэффициент рождаемости,
  • высокий уровень смертности,
  • постоянный рост масштабов внешней миграции.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в справке.

Население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии, что нагружает государственный бюджет, сообщили в ООН.

В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему.

Какая численность населения Украины сейчас

По данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Украина
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит