ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття, - вчені НАН

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 09:01
Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття, - вчені НАН Фото: вчені прогнозують значне скорочення населення України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук спрогнозували, що населення Україні значно скоротиться до кінця століття. Шляхів зупинення цього процесу не бачать.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення НАН.

"До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу", - йдеться у прогнозі.

Цей процес, повідомили вчені, притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.

"Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника", - йдеться у повідомленні.

Яка чисельність населення України зараз

За даними Державної служби статистики, за січень-серпень 2021 року населення України скоротилось на 245,9 тисячі людей. Загалом наявне населення країни станом на 1 вересня становило понад 41,3 мільйона людей.

Нагадаємо, нещодавно в ООН повідомили, що до 2050 року населення України скоротиться до 35 млн.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАН Украины
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону