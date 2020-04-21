Население Украины за месяц сократилось еще на 20 тыс. человек

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госстат обнародовал данные за февраль

Численность наличного населения Украины в течение февраля 2020 года уменьшилась на 21,8 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 марта 2020 года составляла 41858,1 тысяч человек.

С начала 2020 года население Украины сократилось на 44,3 тыс. человек.

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"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 51 рожденный", - отмечается в сообщении Госстата.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,039 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.