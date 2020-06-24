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Население продолжит покупать газ по формуле Амстердам+ в июле

Новости » Энергетика     24.06.2020 - 12:58
Население продолжит покупать газ по формуле Амстердам+ в июле
Фото: транспортировка газа (ua.news)

Отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов

Кабинет министров может на один месяц продлить спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по регуляторной цене (ПСО) с привязкой к стоимости газа на хабе TTF плюс доставка – т.н. Табула Раса.

Об этом во время онлайн-встречи Energy club заявил глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

"Сейчас говорится, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично. Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о гарантированных поставщиков, но сейчас уже об этом никто не говорит", - пояснил Тарасюк.

Он подчеркнул, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - добавил глава НКРЭКУ.

Напомним, что цена для населения с февраля 2020 устанавливается по т.н. формуле Амстердам+. Она была введена правительством Алексея Гончарука, а правительство Дениса Шмыгаля утвердил ее в меморандуме с МВФ. Формула предусматривает расчет цены газа для населения на основе котировки биржи TTF в Нидерландах, стоимости доставки газа из Нидерландов и маржи (наценки) украинского поставщика.

Аналогичная формула "Роттердам +" действовала в 2016-2019 гг. для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины энергетикагаз
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