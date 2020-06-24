Населення продовжить купувати газ за формулою Амстердам+ в липні

Фото: транспортування газу (ua.news)

Скасування ПСО з 1 липня - одна з умов України перед МВФ в рамках меморандуму про фінансу допомогу на 5 млрд доларів

Кабінет міністрів може на один місяць продовжити спецобязки "Нафтогазу" продавати газ для населення по регуляторній ціні (ПСО) із прив'язкою до вартості газу на хабі TTF плюс доставка – т. зв. Табула Раса.

Про це під час онлайн-зустрічі Energy club заявив глава Нацкомісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

"Зараз говориться, що ПСО буде продовжено на місяць і всі сподіваються, що протягом цього місяця вирішаться проблеми (з переходом на газовий ринок) хоча б частково. Головна з них - визначення Постачальника газу останньої надії. Раніше ще була мова про гарантованих постачальників, але зараз вже про це ніхто не говорить", - пояснив Тарасюк.

Він підкреслив, що скасування ПСО з 1 липня - одна з умов України перед МВФ в рамках меморандуму про фінансову допомогу на 5 млрд доларів.

"Два тижні тому ми підписали меморандум і вже не виконали одне з його положень. Будемо червоніти перед МВФ. Проте ніхто не опускає руки", - додав глава НКРЕКП.

Нагадаємо, що ціна для населення з лютого 2020 встановлюється за т. зв. формулою Амстердам+. Вона була введена урядом Олексія Гончарука, а уряд Дениса Шмигаля затвердив її в меморандумі з МВФ. Формула передбачає розрахунок ціни газу для населення на основі котирування біржі TTF в Нідерландах, вартості доставки газу з Нідерландів і маржі (націнки) українського постачальника.

Аналогічна формула "Роттердам +" діяла у 2016-2019 рр. для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля.

Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

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Автор: РБК-Україна