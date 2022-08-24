UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

NASAMS, беспилотники и ракеты: раскрыто содержание рекордного пакета помощи от США

Фото: раскрыт состав рекордного пакета помощи от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
  • до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
  • до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;
  • до 24 противоартиллерийских радаров;
  • разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
  • системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

"Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", - подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.

Напомним, в День Независимости Украины президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для ВСУ. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУкраинаПВОПомощь УкраинеВоенная помощь