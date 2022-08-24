NASAMS, беспилотники и ракеты: раскрыто содержание рекордного пакета помощи от США

Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона .

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;

до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;

до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;

до 24 противоартиллерийских радаров;

разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;

системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;

ракетные системы с лазерным наведением;

финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

"Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", - подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.