NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США

Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону .

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;

до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;

до 65 000 снарядів для 122-мм мінометів;

до 24 протиартилерійських радарів;

розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;

системи протидії безпілотникам VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.

У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.