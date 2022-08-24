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NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США

Фото: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає від США низку озброєнь в рамках найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Зокрема, українським військовим передадуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійшли:

  • шість систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;
  • до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;
  • до 65 000 снарядів для 122-мм мінометів;
  • до 24 протиартилерійських радарів;
  • розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
  • системи протидії безпілотникам VAMPIRE;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Цей пакет військової допомоги, про який було оголошено в День Незалежності України, підкреслює прихильність США довгостроковій підтримці України, представляючи собою багаторічні інвестиції в зміцнення міцності Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - підкреслюють в Пентагоні.

У відомстві також зазначили, що з січня 2021 року США виділили для України понад 13,5 млрд доларів в рамках допомоги в оборонній сфері.

Нагадаємо, в День Незалежності України президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для ЗСУ. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

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