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Насалик хочет лишить Минэнерго функций по управлению госпредприятиями

Новости » Экономика    10.05.2019 - 13:53
Насалик хочет лишить Минэнерго функций по управлению госпредприятиями
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

У министерства должны остаться функции формирования политики и нормативно-правовой базы

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины должно избавиться от функций по управлению государственными предприятиями. Об этом заявил министр Игорь Насалик во время встречи с экспертами правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции", сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, Насалик проинформировал о функции Минэнергоугля и сфере ответственности, а также мероприятиях министерства с целью реформирования корпоративного управления государственными энергетическими предприятиями.

"Министерство должно осуществлять исключительно функции формирования политики и нормативно-правовой базы в сфере энергетики. Ни хозяйственная деятельность государственных предприятий, ни управления их имуществом не должны координироваться министерством, что сделает невозможным любые коррупционные риски", - сказал министр.

Напомним, в феврале 2019 года Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго", которое перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

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Новости Украины Игорь НасаликМинэнергогоспредприятия
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