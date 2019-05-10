Насалик хоче позбавити Міненерго функцій з управління держпідприємствами

Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

У міністерства повинні залишитися функції формування політики та нормативно-правової бази

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має позбутися функцій з управління державними підприємствами. Про це заявив міністр Ігор Насалик під час зустрічі з експертами урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, Насалик поінформував про функції Міненерговугілля та сферу відповідальності, а також заходи міністерства з метою реформування корпоративного управління державними енергетичними підприємствами.

"Міністерство має здійснювати виключно функції формування політики та нормативно-правової бази у сфері енергетики. Ні господарська діяльність державних підприємств, ні управління їх майном не повинні координуватись міністерством, що унеможливить будь-які корупційні ризики", - сказав міністр.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго", яке перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів.