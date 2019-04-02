В NASA заявили об угрозе МКС из-за космических испытаний Индии

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Он заявил, что в результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора.

"Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС", - отметил глава NASA.

По его словам, NASA занимается исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества.

"Мы занимаемся организацией коммерческих полетов на околоземную орбиту, мы занимаемся исследованием космоса для того, чтобы улучшать жизнь для всего человечества. И все это ставится под угрозу из-за таких вот событий вроде испытания оружия Индией. Это просто неприемлемо", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA проведет первые испытания новой системы связи, которая будет работать в рентгеновском диапазоне.