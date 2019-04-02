У NASA заявили про загрозу МКС через космічні випробування Індії

Глава Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн заявив, що протисупутникові випробування Індії несумісні з пілотованими польотами в космос і загрожують безпеці Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Він заявив, що в результаті знищення Індією супутника за допомогою протисупутниково ракети утворилося не менше 400 фрагментів космічного сміття.

"Це тільки ті уламки, які нам вдалося відстежити. А є й інші фрагменти, які можуть представляти загрозу для МКС", - зазначив глава NASA.

За його словами, NASA займається дослідженням космосу для того, щоб покращувати життя для всього людства.

"Ми займаємося організацією комерційних польотів на навколоземну орбіту, ми займаємося дослідженням космосу для того, щоб покращувати життя для всього людства. І все це ставиться під загрозу через такі ось події на кшталт випробування зброї Індією. Це просто неприйнятно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA проведе перші випробування нової системи зв'язку, яка буде працювати в рентгенівському діапазоні.