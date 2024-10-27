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NASA закликає розслідувати можливі регулярні контакти Маска з Путіним

Фото: Білл Нельсон (instagram.com/senatorbillnelson)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник американського космічного агентства NASA Білл Нельсон закликає провести розслідування стосовно мільярдера Ілона Маска. Він міг протягом двох років регулярно спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Голова NASA Нельсон у п'ятницю, 25 жовтня, висловив занепокоєння можливими регулярними контактами Маска і Путіна. Він вважає, що потрібно провести розслідування.

"Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії відбулися численні розмови, правдива, то я думаю, що це буде викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агенцій", - сказав Нельсон.

Деякі посадовці США висловлювали занепокоєння контррозвідки минулого року щодо взаємодії Маска з Росією. Але американська розвідка обережно розглядає ці взаємодії, оскільки Маск є американським громадянином.

Дехто з посадовців Білого дому повідомили ЗМІ, що вони не знали про контакт між Маском і Путіним. Журналісти припустили, що дані про переговори, ймовірно, є секретом уряду.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що він бачив повідомлення, але Білий дім "не в змозі підтвердити". У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію ЗМІ, а речник диктатора Дмитро Пєсков стверджував, що Маск і Путін провели лише одну телефонну розмову, під час якої вони обговорили "космос, а також поточні та майбутні технології".

 

Маск і Путін спілкуються?

Днями видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому повідомило, що американський мільярдер Ілон Маск веде таємні розмови з російським диктатором Володимиром Путін. За даними видання, вони почали контактувати з кінця 2022 року.

Крім того, Маск міг спілкуватися не лише з диктатором, але й з російськими топчиновниками, зокрема, з Сергієм Кирієнком, якого називають "куратором" окупованих регіонів України.

В Україні вважають прикрими можливі контакти Маска з Путіним, особливо на тлі того, що Росія використовує контрабандні Starlink.

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NASAВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІлон Маск