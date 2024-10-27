Глава NASA Нельсон в пятницу, 25 октября, выразил обеспокоенность возможными регулярными контактами Маска и Путина. Он считает, что нужно провести расследование.

"Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России состоялись многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это будет вызывать беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств", - сказал Нельсон.

Некоторые чиновники США выражали обеспокоенность контрразведки в прошлом году по взаимодействию Маска с Россией. Но американская разведка осторожно рассматривает эти взаимодействия, поскольку Маск является американским гражданином.

Некоторые чиновники Белого дома сообщили СМИ, что они не знали о контакте между Маском и Путиным. Журналисты предположили, что данные о переговорах, вероятно, секрет правительства.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что видел сообщение, но Белый дом "не в состоянии подтвердить". В Пентагоне отказались комментировать информацию СМИ, а спикер диктатора Дмитрий Песков утверждал, что Маск и Путин провели лишь один телефонный разговор, во время которого они обсудили "космос, а также текущие и будущие технологии".