NASA втратить тисячі висококваліфікованих працівників, - Bloomberg

Агентство NASA звільнить кілька тисяч працівників за власною Програмою відкладеного звільнення. Ініціатива реалізовується в межах програми Білого дому зі скорочення апарату федеральних чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається в п'ятницю в офіційній заяві NASA, загальна кількість втрачених працівників може сягнути 3870 осіб. Вказана цифра може змінюватися під час розгляду заявок, зокрема у випадках, якщо працівник відкличе свою участь у програмі або звільнення не буде схвалене.

У заяві також зазначається, що безпека залишається найвищим пріоритетом для Агентства, адже воно прагне перетворитися на більш оптимізовану та ефективну організацію й одночасно "забезпечити повну готовність до нової Золотої епохи досліджень і новацій, зокрема щодо Місяця та Марса".

Програма відстроченого звільнення

У 2025 році працівникам NASA були запропоновані дві окремі можливості для участі в урядовій Програмі відкладеного звільнення.

За підсумками двох етапів програми, а також з урахуванням планового щорічного скорочення персоналу приблизно на 500 осіб, в Агентстві очікують, що чисельність цивільних співробітників становитиме близько 14 тисяч людей.

Перший етап Програми був ініційований на початку роботи адміністрації Трампа, коли федеральним службовцям від імені Департаменту урядової ефективності розіслали електронні листи з пропозицією дострокового виходу. Тоді пропозицією скористалися близько 870 працівників, що становило 4,8% загальної чисельності персоналу NASA.

Другий раунд Програми відкладеного звільнення був ініційований керівництвом NASA на початку червня, з кінцевим терміном подачі заявок до 25 липня. За даними агентства, у другому раунді програмою скористалися близько 3000 осіб, що становить 16,4% персоналу.

Зазначається, що керівництво NASA працює над скороченням чисельності працівників відповідно до цілей адміністрації Трампа. В рамках цього процесу було впроваджено Програму відкладеного звільнення для уникнення більш масових звільнень.

"Мета, з якою ми це робимо, - мінімізувати будь-які примусові скорочення персоналу в майбутньому. Це і є наша головна мета", - заявила колишня виконувачка обов’язків адміністратора NASA Джанет Петров під час загального зібрання агентства 25 червня.

Головне завдання - зберегти кваліфіковані кадри

У лютому NASA звернулося з проханням про "загальне звільнення від вимог" для збереження всіх співробітників, які перебувають на випробувальному терміні, від звільнень.

Перспектива масштабного відтоку кадрів викликала занепокоєння як серед фахівців космічної галузі, так і всередині самого агентства. Деякі експерти застерігають, що такі скорочення можуть призвести до втрати висококваліфікованих кадрів агентства.

У відкритому листі під назвою "Декларація Вояджера", що адресований новопризначеному тимчасовому адміністратору NASA та керівнику Міністерства транспорту США Шону Даффі, сотні колишніх і чинних співробітників агентства попередили, що скорочення штату може поставити під загрозу безпеку та ефективність операцій.

"Тисячі працівників вже були звільнені, пішли у відставку або достроково вийшли на пенсію, забравши з собою високоспеціалізовані, незамінні знання, які є ключовими для виконання місії NASA", – йдеться у листі на адресу Даффі.