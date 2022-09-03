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NASA во второй раз отложило запуск исторической миссии на Луну

Фото: NASA во второй раз не смогло запустить миссию на Луну (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

NASA сегодня снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Ракета Space Launch System должна была стартовать с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде. Однако специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки. Специалистам комического агентства не удалось его локализовать.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли на сегодня.

Вероятно, следующая попытка будет 5 сентября, поскольку комическое агентство еще раньше определило две резервные даты для запуска.

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NASAМиссия на Луну