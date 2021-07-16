NASA возобновило работу телескопа Hubble

“Программное обеспечение было успешно загружено в его банки памяти, сейчас специалисты выводят инструменты телескопа из безопасного режима работы и ведут наблюдения за корректностью работы оборудования", - отмечает пресс-служба.

Согласно диагностическим данным, причина сбоев заключалась в поломке системы, которая управляла питанием компьютера. После безуспешной попытки реанимировать ее работу, специалисты приняли решение включить резервные блоки телескопа.

Стоит отметить, что несмотря на сбой системы, существованию телескопа ничего не угрожало.