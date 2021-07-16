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NASA возобновило работу телескопа Hubble

Автор: Сергей Пышкин

NASA успешно переключило Hubble на работу с резервным компьютером. Сейчас специалисты наблюдают за корректностью работы устройства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

“Программное обеспечение было успешно загружено в его банки памяти, сейчас специалисты выводят инструменты телескопа из безопасного режима работы и ведут наблюдения за корректностью работы оборудования", - отмечает пресс-служба.

Согласно диагностическим данным, причина сбоев заключалась в поломке системы, которая управляла питанием компьютера. После безуспешной попытки реанимировать ее работу, специалисты приняли решение включить резервные блоки телескопа.

Стоит отметить, что несмотря на сбой системы, существованию телескопа ничего не угрожало.

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