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NASA вкотре переносить запуск Crew Dragon: один з астронавтів має проблеми зі здоров'ям

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Вівторок 02 листопада 2021 15:25
NASA вкотре переносить запуск Crew Dragon: один з астронавтів має проблеми зі здоров'ям Фото: NASA вкотре переносить запуск Crew Dragon (blogs.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) знову переносить запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Цього разу початок місії запланований на 6 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що цього разу місію перенесли через незначні проблеми зі здоров’ям в одного з членів екіпажу. Управління не вточнило характер проблеми й ім’я астронавта.

Водночас NASA продовжує стежити за станом екіпажу й оцінювати потенційні можливості запуску корабля вже наприкінці поточного тижня.

Ймовірно, що початок місії відбудеться вже цієї суботи, 6 листопада о 23:36 за київським часом.

"Космічний корабель SpaceX Crew Dragon і ракета Falcon 9 перебувають у хорошому стані та залишаються на стартовому комплексі 39A у Кеннеді", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що запуск Crew Dragon до МКС повинен був відбутися вже цієї середи.

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