Курс долара Економіка Авто Tech

NASA виявило на астероїді речовини, які могли дати життя на Землі

NASA розкриває таємниці походження життя за допомогою космічних зразків (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Нові дослідження NASA показують, що пил з астероїда містить цукри для життя, загадкову речовину, схожу на жуйку, і велику кількість зоряного пилу з наднових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.

Виявлено шестивуглецевий цукор і рибозу

Роботизований апарат NASA Osiris-Rex зібрав каміння і пил з астероїда Бенну у 2020 році і доставив зразки на Землю в 2023 році. Відтоді вчені по всьому світу вивчають ці матеріали, щоб зрозуміти ранні етапи формування Сонячної системи.

Група дослідників під керівництвом Есіхіро Фурукави з Університету Тохоку (Японія) знайшла шестивуглецевий глюкозний цукор - універсальне джерело вуглецю і палива для живих організмів. Це перший випадок, коли такий цукор був знайдений у позаземному зразку. У зразках також був присутній п'ятивуглецевий цукор рибоза, який раніше вже знаходили в космосі.

Хоча ці цукри не є доказом життя, їхнє виявлення разом із раніше знайденими амінокислотами, нуклеобазами та карбоновими кислотами показує, що будівельні блоки біологічних молекул були широко розповсюджені в Сонячній системі.

Фурукава зазначив, що всі необхідні нуклеобази для створення ДНК і РНК вже знайдені в зразках Бенну. "Нове відкриття рибози означає, що всі компоненти для формування молекули РНК присутні в Бенну", - підкреслив учений.

Ці результати опубліковані в журналі Nature і підтримують гіпотезу, згідно з якою перед появою складного життя на Землі існував світ РНК, що передував сучасним клітинам.

Американські та японські дослідники знайшли ключові цукри, необхідні для життя, у зразках астероїда Бенну (фото: NASA)

Незвичайна речовина, схожа на жуйку

Крім цукрів, зразки Бенну містять і інші незвичайні знахідки. Дослідники Скотт Сендфорд (Дослідницький центр Еймса) і Зак Гейнсфорт опублікували статтю про матеріал, схожий на жуйку, який раніше не траплявся на космічних об'єктах.

Спочатку речовина була м'якою і гнучкою, але з часом затверділа. Вона складається з "полімероподібних матеріалів, багатих азотом і киснем", що може вказувати на хімічні попередники життя на Землі.

"Ця дивна субстанція може бути однією з перших модифікацій матеріалів, що сталися в астероїді. На цьому примітивному астероїді, що сформувався в перші дні Сонячної системи, ми спостерігаємо події, що відбувалися на зорі всього", - заявив Сендфорд.

Пил із зірок, старших за Сонячну систему

Ще одне дослідження, очолюване Енн Нгуєн (Космічний центр імені Ліндона Джонсона), вивчило пил у зразках Бенну, що утворився із зірок, старших за нашу Сонячну систему. Виявилося в шість разів більше пилу від наднових, ніж очікувалося.

"Збереження цих матеріалів у зразках Бенну стало несподіванкою і показує, що частина речовини уникла змін у материнському тілі. Наше дослідження розкриває різноманітність пресонячних матеріалів, що накопичувалися під час формування астероїда", - зазначила Нгуєн.

Раніше ми розповідали, як SpaceX прискорює підготовку місії на Місяць після критики з боку NASA.

Також ми писали про те, що вчені NASA зафіксували прискорене потемніння Землі і пояснили, які наслідки це може мати для планети.

Крім того, у нас є матеріал про те, що NASA вперше продемонструвало зразки астероїда Бенну, якому понад 4 млрд років.

