Не только NASA: Украина обсуждает космическое сотрудничество с десятками стран

Фото: переговоры ГКА с представителями Бразилии (nkau.gov.ua)

Американское космическое агентство NASA является важным украинским партнером, однако Украина ищет возможности сотрудничества и с другими странами мира. Только с начала этого года Государственное космическое агентство провело переговоры с десятком партнеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Как рассказали в Госкосмосе, в этом году о возможном космическом сотрудничестве говорили с Бразилией, Германией, Мексикой, Швейцарией, Португалией, Литвой, Турцией, Азербайджаном, Нигерией, Кенией, Египтом, Индией и Китаем.

Космическое сотрудничество также обсуждалось с представителями ГУАМ, Европейского космического агентства и другими странами и организациями.

Напомним, украинские проекты могут пригодиться NASA при освоении Луны в рамках проекта "Артемида", однако есть определенные сложности, связанные с украинской Космической программой на ближайшие годы.

Кроме того, в начале ноября Украина присоединилась к международному договору об освоении космоса. Украина стала девятой страной, которая подписалась под космическими договоренностями.