ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не только NASA: Украина обсуждает космическое сотрудничество с десятками стран

Киев, Четверг 03 декабря 2020 15:27
Не только NASA: Украина обсуждает космическое сотрудничество с десятками стран
Фото: переговоры ГКА с представителями Бразилии (nkau.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американское космическое агентство NASA является важным украинским партнером, однако Украина ищет возможности сотрудничества и с другими странами мира. Только с начала этого года Государственное космическое агентство провело переговоры с десятком партнеров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Как рассказали в Госкосмосе, в этом году о возможном космическом сотрудничестве говорили с Бразилией, Германией, Мексикой, Швейцарией, Португалией, Литвой, Турцией, Азербайджаном, Нигерией, Кенией, Египтом, Индией и Китаем.

Космическое сотрудничество также обсуждалось с представителями ГУАМ, Европейского космического агентства и другими странами и организациями.

Напомним, украинские проекты могут пригодиться NASA при освоении Луны в рамках проекта "Артемида", однако есть определенные сложности, связанные с украинской Космической программой на ближайшие годы.

Кроме того, в начале ноября Украина присоединилась к международному договору об освоении космоса. Украина стала девятой страной, которая подписалась под космическими договоренностями.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Hi-tech NASAКитайсотрудничествоГоскосмос

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь