В NASA сказали, когда вертолет совершит первый полет на Марсе

4 апреля вертолет NASA Ingenuity спустился на поверхность Красной планеты с марсохода Perseverance. Таким образом, он пережил первую холодную ночь на Марсе самостоятельно. В NASA отметили, что это стало важной вехой, поскольку на Марсе температура воздуха может опускаться до -90 градусов по Цельсию.

Отметим, что вертолет Ingenuity составляет в диаметре 1,2 метра и весом 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Изначально первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.



Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity была запущена в конце июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

Марсоход, высадившийся в кратере Езеро, будет искать следы жизни.



Напомним, американская компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должно отправиться на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться четверо членов экипажа.