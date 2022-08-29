NASA сегодня впервые за полвека запустит миссию на Луну: трансляция

NASA планирует запустить 98-метровую ракету Space Launch System (SLS). Она выведет в космос капсулу Orion без экипажа, которая должна облететь Луну и вернуться на Землю. Запуск состоится из космического центра Кеннеди во Флориде в 08:33 по местному времени (15:33 по киевскому времени).

Если сегодня все пройдет успешно, то "Artemis 1" проведет в космосе около 42 дней и 10 октября вернется на Землю. Капсула проведет на орбите от 6 до 19 дней.

Историческая миссия

Эта миссия является первой в программе "Artemis". Она направленная на возвращение астронавтов на Луну. Сегодняшний полет будет беспилотным, в капсуле будут находиться три манекена с датчиками.

Полет с экипажем в рамках миссии "Artemis 2" запланирован на 2024 год, а уже в 2025 США хотят совершить высадку на Луну. Для этого NASA будет использовать посадочный модуль SpaceX Starship компании Илона Маска.

Сегодняшняя миссия станет первой лунной операцией за последние 50 лет. Тогда, 20 июля 1969 года, двое астронавтов миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.