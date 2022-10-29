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У NASA розповіли, коли планують запустити місію Psyche

Фото: у NASA розповіли, що планують запустити місію Psyche на 2023 рік (Flickr com Jessie Hodge)
Автор: Тетяна Степанова

Космічну місію Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Psyche вирішили продовжити. Її планують запустити 10 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Запуск місії до однойменного астероїда "16 Психея", розташованого у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, планувався на 2022 рік. Проте через проблеми з розробкою місії її запуск перенесли на наступного рік. Цьогорічну місію планували відправити ракетою Falcon Heavy компанії SpaceX.

За задумом управління, зонд, стартувавши 2023 року, 2026-го скористається гравітаційними силами Марса, щоб вийти на необхідну для зближення з астероїдом орбіту. У 2029 році він вийде на орбіту астероїда і проведе на ній 21 місяць, де робитиме знімки поверхні небесного тіла, вивчатиме його будову, за даними вчених багату нікелем і залізом, а також досліджуватиме його магнітне поле. Очікується, що місія покращить розуміння небулярної гіпотези та внутрішньої структури планетних систем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що після недавнього видовищного часткового сонячного затемнення світило порадувало землян ще одним яскравим явищем - науковці зафіксували особливе розташування темних плям на його поверхні, і їхня форма зовні дуже нагадує посмішку.

До речі, пропонуємо вам подивитися, як виглядало часткове сонячне затемнення, що відбулося 25 жовтня і яке українці спостерігали у різних містах, знімаючи на відео та фото.

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NASA