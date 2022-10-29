У NASA розповіли, коли планують запустити місію Psyche

Запуск місії до однойменного астероїда "16 Психея", розташованого у головному поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, планувався на 2022 рік. Проте через проблеми з розробкою місії її запуск перенесли на наступного рік. Цьогорічну місію планували відправити ракетою Falcon Heavy компанії SpaceX.

За задумом управління, зонд, стартувавши 2023 року, 2026-го скористається гравітаційними силами Марса, щоб вийти на необхідну для зближення з астероїдом орбіту. У 2029 році він вийде на орбіту астероїда і проведе на ній 21 місяць, де робитиме знімки поверхні небесного тіла, вивчатиме його будову, за даними вчених багату нікелем і залізом, а також досліджуватиме його магнітне поле. Очікується, що місія покращить розуміння небулярної гіпотези та внутрішньої структури планетних систем.