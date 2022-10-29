В NASA рассказали, когда планируют запустить миссию Psyche

Запуск миссии к одноименному астероиду "16 Психея", расположенному в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год. Однако из-за проблем с разработкой миссии ее запуск перенесли на следующий год. Нынешнюю миссию планировали отправить ракетой Falcon Heavy компании SpaceX.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле. Ожидается, что миссия улучшит понимание небулярной гипотезы и внутренней структуры планетных систем.