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В NASA рассказали, когда планируют запустить миссию Psyche

Фото: в NASA рассказали, что планируют запустить миссию Psyche на 2023 год (Flickr com Jessie Hodge)
Автор: Татьяна Степанова

Космическую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Psyche решили продолжить. Ее планируют запустить 10 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Запуск миссии к одноименному астероиду "16 Психея", расположенному в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год. Однако из-за проблем с разработкой миссии ее запуск перенесли на следующий год. Нынешнюю миссию планировали отправить ракетой Falcon Heavy компании SpaceX.

По замыслу управления, зонд, стартовав в 2023 году, в 2026-м воспользуется гравитационными силами Марса, чтобы выйти на необходимую для сближения с астероидом орбиту. В 2029 году он выйдет на орбиту астероида и проведет на ней 21 месяц, где будет делать снимки поверхности небесного тела, изучать его строение, по данным ученых богатое никелем и железом, а также исследовать его магнитное поле. Ожидается, что миссия улучшит понимание небулярной гипотезы и внутренней структуры планетных систем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что после недавнего зрелищного частичного солнечного затмения светило порадовало землян еще одним ярким явлением - ученые зафиксировали особое расположение темных пятен на его поверхности, и их форма внешне очень напоминает улыбку.

К слову, предлагаем вам посмотреть, как выглядело частичное солнечное затмение, которое произошло 25 октября, и которое украинцы наблюдали в разных городах, снимая на видео и фото.

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NASA