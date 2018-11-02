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В NASA рассказали о потере связи со станцией, исследующей пояс астероидов

Новости » Общество    02.11.2018 - 04:19
Фото: NASA (wikipedia.org)
Фото: NASA (wikipedia.org)

Станция Dawn не выходила на связь два дня подряд

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило о потере связи со станцией Dawn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Отметим, станция Dawn исследовала пояс астероидов.  Сообщается, что Dawn не выходила на связь два дня подряд - 31 октября и 1 ноября. Специалисты управления пришли к выводу, что у аппарата закончилось топливо - гидразин, что стало причиной обрыва связи.

Так, станция Dawn была запущена в 2007 году. Ее основной целью было исследование пояса астероидов. В 2011 и 2012 годах Dawn следила за одним из крупнейших астероидов - Веста. Позднее центр управление дал станции команду следить за карликовой планетой Церера.

Напомним, ранее сообщалось, что поисковый робот NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то могла быть жизнь.

Кроме того, ученые описывают открытие сезонных изменений метана в атмосфере Марса в течение почти трех лет Марса, что составляет почти шесть земных лет.  Ученые не исключают биологическое происхождение этого метана, из-за того, что его уровень меняется от сезона к сезону.

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