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Интервью

NASA обнаружило органические молекулы на Марсе

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 07:20
Фото: Марсоход Curiosity (nasa.gov)
Фото: Марсоход Curiosity (nasa.gov)

Также открытием стали данные о сезонных колебаниях уровня метана в атмосфере

Поисковый робот NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то могла быть жизнь. Об этом информирует NASA

"Жесткие" органические молекулы обнаружены в осадочных породах возрастом около 3 млрд лет, они находились возле поверхности пород.Также открытием стали данные о сезонных колебаниях уровня метана в атмосфере.

За что именно отвечали обнаруженные молекулы неизвестно.

"Открытие метана и органики на Марсе имеет огромное значение для поисков следов жизни. Curiosity (поисковый робот, - ред.) уже показал, что озеро, покрывавшее дно кратера Гейл 3,5 миллиарда лет назад, было потенциально обитаемым. Учитывая присутствие органики на его дне, теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным", - отмечает Инге Кейт, планетолог из университета Утрехта.

Также ученые описывают открытие сезонных изменений метана в атмосфере Марса в течение почти трех лет Марса, что составляет почти шесть земных лет.  Ученые не исключают биологическое происхождение этого метана, из-за того, что его уровень меняется от сезона к сезону.

"Есть ли признаки жизни на Марсе? Мы не знаем, однако эти результаты говорят нам, что мы на правильном пути", - отметил ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA Майкл Майер.

Напомним, Илон Маск показал новую Tesla Model Y.

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Теги публикации: NASA, наука, открытие, Марс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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