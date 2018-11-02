У NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів

Фото: NASA (wikipedia.org)

Станція Dawn не виходила на зв'язок два дні поспіль

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про втрату зв'язку зі станцією Dawn. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зазначимо, станція Dawn досліджувала пояс астероїдів. Повідомляється, що Dawn не виходила на зв'язок два дні поспіль - 31 жовтня та 1 листопада. Фахівці управління дійшли висновку, що в апарата закінчилося паливо - гідразин, що стало причиною обриву зв'язку.

Так, станція Dawn була запущена в 2007 році. Її основною метою було дослідження поясу астероїдів. У 2011 і 2012 роках Dawn стежила за одним з найбільших астероїдів - Веста. Пізніше центр управління дав станції команду стежити за карликовою планетою Церера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пошуковий робот NASA виявила нові докази того, що на Марсі колись могло бути життя.

Крім того, вчені описують відкриття сезонних змін метану в атмосфері Марса протягом майже трьох років Марса, що становить майже шість земних років. Вчені не виключають біологічне походження цього метану, через те, що його рівень змінюється від сезону до сезону.