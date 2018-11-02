ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У NASA розповіли про втрату зв'язку зі станцією, що досліджує пояс астероїдів

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 04:19
Фото: NASA (wikipedia.org)
Фото: NASA (wikipedia.org)

Станція Dawn не виходила на зв'язок два дні поспіль

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про втрату зв'язку зі станцією Dawn. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Зазначимо, станція Dawn досліджувала пояс астероїдів. Повідомляється, що Dawn не виходила на зв'язок два дні поспіль - 31 жовтня та 1 листопада. Фахівці управління дійшли висновку, що в апарата закінчилося паливо - гідразин, що стало причиною обриву зв'язку.

Так, станція Dawn була запущена в 2007 році. Її основною метою було дослідження поясу астероїдів. У 2011 і 2012 роках Dawn стежила за одним з найбільших астероїдів - Веста. Пізніше центр управління дав станції команду стежити за карликовою планетою Церера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пошуковий робот NASA виявила нові докази того, що на Марсі колись могло бути життя.

Крім того, вчені описують відкриття сезонних змін метану в атмосфері Марса протягом майже трьох років Марса, що становить майже шість земних років. Вчені не виключають біологічне походження цього метану, через те, що його рівень змінюється від сезону до сезону.

NASA запускає зонд для дослідження Сонця У NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing
Новини України NASAСвязьстанцияастероид
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся