В NASA рассказали о доставке людей на Луну

Администратор американского агентства NASA Джим Брайденстайн провел совещание о том, как ведомство может вернуть людей на Луну к 2024 году. Об этом сообщает Ars Technica.

В компании назвали одним из вариантов ракету Falcon Heavy, которую разрабатывает компания Илона Маска.

В ходе завещания агентство NASA рассмотрело различные варианты отправки экипажа на Луну, используя ракету Delta IV Heavy United Launch Alliance, ракету Falcon Heavy SpaceX.

При этом в агентстве считают, что ни один из этих вариантов не сработал для миссии 2020 года по ряду причин, в частности, наличие тяжелых ракет Delta IV, проблемы со стартовой площадкой и отсутствие у корабля Orion возможности автономной стыковки с верхней ступенью ракеты на орбите.

По его словам, в одном или нескольких запусках, для создания базы Gateway на орбите Луны, Falcon Heavy сможет принять участие. До этого считалось, что лишь SLS сможет напрямую, не используя гравитационные маневры, вывести космический корабль на траекторию Луны. В агентстве считают, это же может выполнить и тяжелая модификация Falcon, но в том случае, если ее оснастить Криогенной реактивной ступенью от United Launch Alliance.

В NASA считают, что у этого плана есть возможность отправить людей на Луну к 2024 году. Затем он дважды подчеркнул, что руководитель космического полета NASA Уильям Герстенмайер еще не одобрил этот подход из-за ряда технических деталей. Его оговорки включают в себя задачу интеграции ракеты Falcon Heavy в горизонтальное положение, а затем загрузки Ориона с топливом в вертикальной конфигурации на стартовую площадку.

Напомним, ранее всообщалось, что США намерены до 2028 года осуществить пилотируемую миссию на Луну.