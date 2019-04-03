У NASA розповіли про доставку людей на Місяць

Адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року. Про це повідомляє Ars Technica.

У компанії назвали одним з варіантів ракети Falcon Heavy, яку розробляє компанія Ілона Маска.

У ході заповіту агентство NASA розглянув різні варіанти відправки екіпажу на Місяць, використовуючи ракети Delta IV Heavy United Launch Alliance, ракети Falcon Heavy SpaceX.

При цьому в агентстві вважають, що жоден з цих варіантів не спрацював для місії 2020 року з ряду причин, зокрема, наявність важких ракет Delta IV, проблеми зі стартовим майданчиком і відсутність у корабля Orion можливості автономної стикування з верхньою сходинкою ракети на орбіті.

За його словами, в одному або кількох запусках, для створення бази Gateway на орбіті Місяця, Falcon Heavy зможе взяти участь. До цього вважалося, що лише SLS зможе безпосередньо, не використовуючи гравітаційні маневри, вивести космічний корабель на траєкторію Місяця. В агентстві вважають, це ж може виконати і важка модифікація Falcon, але в тому випадку, якщо її оснастити Кріогенної реактивної щаблем від United Launch Alliance.

У NASA вважають, що у цього плану є можливість відправити людей на Місяць до 2024 року. Потім він двічі підкреслив, що керівник космічного польоту NASA Вільям Герстенмайер ще не схвалив цей підхід із-за ряду технічних деталей. Його застереження включають у себе завдання інтеграції ракети Falcon Heavy в горизонтальне положення, а потім завантаження Оріона з паливом у вертикальній конфігурації на стартовий майданчик.

Нагадаємо, раніше всообщалось, що США мають намір до 2028 року здійснити пілотовану місію на Місяць.