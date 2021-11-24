UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов

Автор: Анна Полисученко

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет испытания космического корабля DART. После столкновения с астероидом он должен изменить траекторию его полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

"DART - это управляемая планетарным защитой проверка технологий предотвращения столкновения Земли с опасным астероидом. Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, что позволяет изменить движение астероида в космосе", - говорится в сообщении.

В космос аппарат доставит ракета-носитель американской компании SpaceX Falcon 9, который стартует с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 22:21 23 ноября по местному времени (08:21 24 ноября по времени Киева). Трансляцию запуска аппарата можно будет наблюдать на официальном канале YouTube NASA.

По расчетам NASA, после выхода в открытый космос, космический корабль DART отделится от ракеты-носителя, развернет солнечные батареи и начнет сближение с двойным астероидом Дидимос - Диморфос, который, как и Земля, вращается вокруг Солнца. Как ожидается, аппарат столкнется с меньшим из них - Диморфосом - на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате столкновения орбита 160-метрового Диморфоса, который вращается вокруг большего Дидима, должна отклониться “на долю процента”.

Ранее мы писали, что NASA отправит на Луну буровую установку: названо место посадки модуля.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA