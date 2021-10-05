NASA продемонстрировала пурпурный остаток сверхновой: яркий кадр

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

"Это многоволновое изображение остатка сверхновой MSH 11-62 с диаметром в ,примерно, 230 световых лет", - пишет пресс-служба обсерватории.

Отмечается, что звездные останки образовались после взрыва массивной звезды, на расстоянии 16 тысяч световых лет от нашей планеты.

This multiwavelength image of supernova remnant MSH 11-62 is roughly 230 light years across. These wispy stellar remains were left behind when a massive star exploded in Carina about 16,000 light years from Earth. pic.twitter.com/TIkDKi6a2d — Chandra Observatory (@chandraxray) October 4, 2021

Что такое сверхновая? Это звезда, которая внезапно увеличивает свой световой поток в миллиарды раз, а иногда и даже больше. Во время вспышки сверхновая излучает столько же света, сколько излучают миллиарды звезд вместе. Взрывы сверхновой можно наблюдать не только на протяжении нескольких недель, но иногда и месяцев.