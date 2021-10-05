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NASA продемонструвала пурпуровий залишок наднової: яскравий кадр

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США , Вівторок 05 жовтня 2021 15:25
NASA продемонструвала пурпуровий залишок наднової: яскравий кадр Фото: NASA показали фотографію пурпурового залишку наднової (twitter.com/cerrotololo)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" NASA сфотографувала залишок наднової. Його діаметр становить близько 230 світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

"Це багатохвильове зображення залишку наднової MSH 11-62 з діаметром у ,приблизно, 230 світлових років", - пише пресслужба обсерваторії.

Зазначається, що зоряні останки утворилися після вибуху масивної зірки, на відстані 16 тисяч світлових років від нашої планети.

Що таке наднова? Це зірка, яка раптовово збільшує свій світловий потік в мільярди разів, а інколи й навіть більше. Під час спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки випромінюють мільярди зірок разом. Вибухи наднової можна спостерігати не лише протягом декількох тяжнів, але інколи й місяців.

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