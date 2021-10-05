NASA продемонструвала пурпуровий залишок наднової: яскравий кадр

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" NASA сфотографувала залишок наднової. Його діаметр становить близько 230 світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

"Це багатохвильове зображення залишку наднової MSH 11-62 з діаметром у ,приблизно, 230 світлових років", - пише пресслужба обсерваторії.

Зазначається, що зоряні останки утворилися після вибуху масивної зірки, на відстані 16 тисяч світлових років від нашої планети.

This multiwavelength image of supernova remnant MSH 11-62 is roughly 230 light years across. These wispy stellar remains were left behind when a massive star exploded in Carina about 16,000 light years from Earth. pic.twitter.com/TIkDKi6a2d — Chandra Observatory (@chandraxray) October 4, 2021

Що таке наднова? Це зірка, яка раптовово збільшує свій світловий потік в мільярди разів, а інколи й навіть більше. Під час спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки випромінюють мільярди зірок разом. Вибухи наднової можна спостерігати не лише протягом декількох тяжнів, але інколи й місяців.