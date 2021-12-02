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NASA присоединилось к созданию частной космической станции: как она будет выглядеть

Автор: Анна Полисученко

NASA присоединилось к созданию частной космической станции. Компания Orbital Reef, возглавляемая партнерами Blue Origin и Sierra Space, сегодня была выбрана NASA для подписания финансируемого соглашения по сотрудничеству в разработке коммерческой космической станции на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orbital Reef.

Программа NASA по развитию коммерческих cтанций направлена ​​на исследовательскую деятельность, помогая стимулировать рост космической экономики. В команду Orbital Reef входят Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университет штата Аризона.

"Мы рады, что NASA поддерживает разработку Orbital Reef - революционный подход к тому, чтобы сделать орбиту Земли более доступной для различных клиентов и отраслей", - сказал Брент Шервуд, старший вице-президент по передовым программам разработки Blue Origin.

Он сообщил, что помимо удовлетворения потребностей партнеров МКС, бизнес-парк смешанного использования космического пространства Orbital Reef будет предлагать сниженные затраты и сложность, услуги "под ключ", а также вдохновляющую космическую архитектуру для поддержки любого бизнеса.

"Никто не знает, как будут развиваться рынки коммерческих станций на низкой околоземной орбите, но мы намерены выяснить", - добавил он.

Ранее мы писали, что Blue Origin и Sierra Space также планируют создать космическую станцию.

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