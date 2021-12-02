NASA присоединилось к созданию частной космической станции: как она будет выглядеть

Программа NASA по развитию коммерческих cтанций направлена ​​на исследовательскую деятельность, помогая стимулировать рост космической экономики. В команду Orbital Reef входят Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университет штата Аризона.

"Мы рады, что NASA поддерживает разработку Orbital Reef - революционный подход к тому, чтобы сделать орбиту Земли более доступной для различных клиентов и отраслей", - сказал Брент Шервуд, старший вице-президент по передовым программам разработки Blue Origin.

Он сообщил, что помимо удовлетворения потребностей партнеров МКС, бизнес-парк смешанного использования космического пространства Orbital Reef будет предлагать сниженные затраты и сложность, услуги "под ключ", а также вдохновляющую космическую архитектуру для поддержки любого бизнеса.

"Никто не знает, как будут развиваться рынки коммерческих станций на низкой околоземной орбите, но мы намерены выяснить", - добавил он.