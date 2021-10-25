Начинается гонка: Blue Origin и Sierra Space также планируют создать космическую станцию

Компании Blue Origin и Sierra Space объявили о планах построить космическую станцию, которая будет построена на низкой околоземной орбите на коммерческой основе. Она должна начать функционировать в период между 2025 и 2030 годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin .

"Станция Orbital Reef откроет следующую главу в исследовании и освоении космоса человеком, способствуя развитию динамичной экосистемы и бизнес-модели будущего", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что Orbital Reef предоставит любому желающему возможность создать свой собственный объект на орбите.

"Это уникальное место назначения предложит научно-исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по стоимости комплексные услуги, включая космическую транспортировку и логистику, размещение оборудования, эксплуатацию, в том числе экипажа на борту", - говорится в сообщении.