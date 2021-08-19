NASA потратит 500 тысяч долларов на разработку новых технологий для добычи льда на Луне. Известно, что там присутствует вода в виде льда и этот ресурс станет единственным полезным ископаемым, которое человечество сможет добывать на спутнике в ближайшие 10-20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Космическое агентство США намерено вновь осуществить высадку людей на поверхность Луны, а также разработку и освоение ее ресурсов. Для этого на орбите будет расположена лунная орбитальная станция, а на самой поверхности спутника планируется построить базу.

NASA еще в 2020 году объявило конкурс Break the Ice Lunar Challenge, целью которого является разработка новых технологий для добычи и транспортировки больших объемов реголита и льда. Технологии должны быть роботизированы. На эти проекты в NASA потратили 500 тысяч долларов.

Роботизированные системы для добычи и транспортировки ресурсов должны "уметь" противостоять суровым условиям внутри кратеров на Южном полюсе Луны. Именно там были обнаружены "залежи" водяного льда и именно там планируется высадить астронавтов в рамках программы Artemis.

Возможность использовать имеющиеся на Луне ресурсы жизненно необходима для будущей космической экспансии человечества. Это важный шаг, который позволит производить прямо на месте топливо, воду и воздух, а не привозить это все с Земли. Также это даст важный опыт, который можно будет использовать для миссий в глубоком космосе.

Победителями конкурса стали аж 13 команд со всех концов США. Всего за денежный приз соревновалась 31 команда из 17 штатов США, Канады, Австралии и Шри-Ланки.

Первое место заняла команда Redwire Space. Они получили от NASA приз в размере 125 тысяч долларов. Команда предлагает использовать экскаватор Lunar Regolith Excavator (L-Rex) для копки льда. А ровер-транспортер Lunar Transporter (L-Tran) будет доставлять лед в нужное место. Оба аппарата будут иметь малую массу для удобства доставки их на Луну.

Второе место заняла команда Горной школы штата Колорадо. Они получили приз в размере 75 тысяч долларов. Они предложили использовать 3 ровера для извлечения воды. Роботы будут иметь манипуляторы, которые позволят им эффективно заниматься добычей воды. Управляться они будут с базы.

Третье место заняла компания Austere Engineering, Колорадо. Они получили вознаграждение на сумму 50 тысяч долларов.

Их система довольно тяжелая,12 тонн. Сначала должна пройти геологическая разведка, которая поможет специальной машине ориентироваться на местности и "знать", где залегает лед. Также аппарат определит, где залегают твердые породы, которые не позволят докопаться до воды.