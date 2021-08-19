NASA витратить 500 тисяч доларів на розробку нових технологій для видобутку льоду на Місяці. Відомо, що там присутня вода у вигляді льоду і цей ресурс стане єдиною корисною копалиною, яку людство зможе добувати на супутнику в найближчі 10-20 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA .

Космічне агентство США має намір знову здійснити висадку людей на поверхню місяця, а також розробку і освоєння її ресурсів. Для цього на орбіті буде розташована місячна орбітальна станція, а на самій поверхні супутника планується побудувати базу.

NASA ще в 2020 році оголосило конкурс Break the Ice Lunar Challenge, метою якого є розробка нових технологій для видобутку і транспортування великих обсягів реголіту і льоду. Технології повинні бути роботизовані. На ці проекти в NASA витратили 500 тисяч доларів.

Роботизовані системи для видобутку і транспортування ресурсів повинні "вміти" протистояти суворим умовам всередині кратерів на Південному полюсі Місяця. Саме там були виявлені "поклади" водяного льоду і саме там планується висадити астронавтів в рамках програми Artemis.

Можливість використовувати наявні на Місяці ресурси життєво необхідна для майбутньої космічної експансії людства. Це важливий крок, який дозволить виробляти прямо на місці паливо, воду і повітря, а не привозити це все з Землі. Також це дасть важливий досвід, який можна буде використовувати для місій в глибокому космосі.

Переможцями конкурсу стали аж 13 команд з усіх кінців США. Всього за грошовий приз змагалася 31 команда з 17 штатів США, Канади, Австралії та Шрі-Ланки.

Перше місце посіла команда Redwire Space. Вони отримали від NASA приз у розмірі 125 тисяч доларів. Команда пропонує використовувати екскаватор Lunar Regolith Excavator (L-Rex) для копки льоду. А ровер-транспортер Lunar Transporter (L-Tran) буде доставляти лід в потрібне місце. Обидва апарати матимуть малу масу для зручності доставки їх на місяць.

Друге місце посіла команда гірської школи штату Колорадо. Вони отримали приз у розмірі 75 тисяч доларів. Вони запропонували використовувати 3 ровера для вилучення води. Роботи матимуть маніпулятори, які дозволять їм ефективно займатися видобутком води. Управлятися вони будуть з бази.

Третє місце посіла компанія Austere Engineering, Колорадо. Вони отримали винагороду на суму 50 тисяч доларів.

Їх система досить важка, 12 тонн. Спочатку повинна пройти геологічна розвідка, яка допоможе спеціальній машині орієнтуватися на місцевості і "знати", де залягає лід. Також апарат визначить, де залягають тверді породи, які не дозволять докопатися до води.